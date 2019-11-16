Ölüm yolunda bir ayda 2 araç dereye uçtu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Son bir ay içerisinde da aynı bölgede benzer şekilde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 öğretmen ölürken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye–Nurdağı karayolu Nurdağı Kurudere mevkisinde viraja hızlı giren ve sürücü A.B'nin (32) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 KMC 03 plakalı otomobil yoldan çıkarak 30 metre yüksekten dereye uçtu. Feci kazada sürücü ve yanında bulunan M.B.K ağır yaralandı. Kazayı gören bir başka araçların sürücüleri ve Nurdağı Orman İşletme Şefliği personeli, hemen sağlık ve güvenlik güçlerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve durumu ağır olan sürücü A.B. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne M.B.K ise İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaklaşık aynı bölgede bir ay önce meydana gelen benzer kazada ise Nurdağı'nda öğretmenlik yapan Cemile Hoşça aracın kontrolünü kaybederek dereye uçmuş ve feci kazada hayatını kaybetmişti.Yaşanan kaza anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansımıştı.