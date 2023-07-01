Önce gözlem yaptı, sonra park halindeki motosikleti çaldı

Gaziantep'te şüpheli bir şahıs, apartman bahçesinde gözüne kestirdiği park halindeki motosikleti çaldı. Şüpheli şahsın, bir süre park bahçesindeki bankta etrafı gözetledikten sonra ilk fırsatta motosikleti çalma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki gün önce sabah saatlerinde apartman bahçesine gelen bir şüpheli, bahçede park halinde bulunan motosikletlerden birini gözüne kestirdi. Bir süre bahçedeki bankta oturarak etrafı gözetleyen şüpheli şahıs, daha sonrasında ise gözüne kestirdiği motosikleti çalarak bölgeden uzaklaştı. Şüpheli şahsın motosikleti çalma anları ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.