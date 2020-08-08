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Önce gözüne kestirdi, sonra yankesicilik yaptı

Gaziantep’te, yolda yürüyen bir vatandaşı önce gözüne kestirip takip eden, sonra da yankesicilik yoluyla değerli eşyasını çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

Gaziantep'te, yolda yürüyen bir vatandaşı önce gözüne kestirip takip eden, sonra da yankesicilik yoluyla değerli eşyasını çalan şüpheli şahıs güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Perilikaya Mahallesi'nde meydana gelen yankesicilik olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, gözüne kestirdiği mağduru önce takip eden, sonra da yankesicilik yoluyla değerli eşyasını çalan şüpheli şahıs yakalandı. Yankesicilik anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Yakalanan şüpheli şahıs, adli mercilere sevk edildi.

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