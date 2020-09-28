Önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.
Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.
Olay, Şahinbey İlçesi Yeditepe mahallesinde gerçekleşti. 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.