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Önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.

Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler önce güvenlik kameralarına daha sonra polislere yakalandı.


Olay, Şahinbey İlçesi Yeditepe mahallesinde gerçekleşti. 2 evden hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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