Önce kameralara sonra polise yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen otomobilden hırsızlık olayının şüphelisi önce güvenlik kameralarına daha sonra polise yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilden hırsızlık yapan şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.