Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışma ile güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.