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Önce kameralara yakalandı sonra polise

Gaziantep’te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı.

Gaziantep'te 2 evden hırsızlık yapan şüpheli önce kameralara yakalandı sonra polise yakalandı. Şüpheli yasal işlemlerinin ardından tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şahinbey İlçesi Şahintepe Mahallesindeki 2 hırsızlık olayı ile ilgili yaptıkları çalışma ile güvenlik kameralarına yakalanan hırsızı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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