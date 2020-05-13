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Önce kameraya sonra polise yakalandılar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde araçlardan teyp ve ses sistemi çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde araçlardan teyp ve ses sistemi çalan hırsızlar önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı.


İlçede 2 otomobilden teyp ve ses sistemi çalınması üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, güvenlik kamaralarından şahısların kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmayla hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı. Öte yandan otomobillerden yapılan hırsızlık ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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