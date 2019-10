Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi için imzalar atıldı

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde yürüttüğü “Önce Öğren Sonra Eğlen” projesinin devamını sağlayacak imzalar atıldı. Bu güne kadar 20 binin üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen projede Şehitkamil ilçesi genelindeki tüm ilkokul ve orta okullarda uygulanmaya devam edecek.

Geleneksel çocuk oyunları, branşa özgü çalışmalar, beceri koordinasyon parkurları ve yetenek testleri ile 2017 yılından bu güne kadar on binlerce öğrenciyi oyun, spor ve eğlence ile buluşturan Önce Öğren Sonra Eğlen” projesi 2019- 2020 eğitim - öğretim yılında Şehitkamil ilçesindeki tüm ilkokul ve ortaokullarda yürütülecek. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içinde yürüttüğü “Önce Öğren Sonra Eğlen” projesinin devamını sağlayacak imzaların atıldığı tören sonrasında Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhittin Karasu ile çok sayıda okul idarecisi proje faaliyetleri ile ilgili uzman eğitmenlerden bilgiler alarak faaliyetlere katılan öğrenciler ile yakından ilgilendiler.

"Sağlık ve spor dolu projeler devam ediyor"

Önce Öğren Sonra Eğlen projesinin imza töreni sonrasında yaptığı değerlendirmede kurumlar arası iş birliğiyle çocukların sağlıklı ve zinde gelişimleri adına spor temalı projelerin güçlü bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil Belediyesinin spor faaliyetlerine verdiği büyük önem ve desteklerle on binlerce öğrencinin spor faaliyetleriyle buluştuğunu belirtti. İl Müdürü Mete, açıklamasında, “Sağlıklı Nesiller İçin Bir Adım Da Sen At gibi dev bir projenin arkasından Şehitkamil Belediyemizle iş birliği içerisinde “Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi” çocuklarımızı oyun, spor ve eğlence ile buluşturuyor. Çocuklarımızın sağlıklı ve zinde gelişimleri adına spor temalı projelerin güçlü bir şekilde yürütülmesi çok değerli. Şehitkamil Belediyemizin spor faaliyetlerine verdiği büyük önem ve desteklerle her yıl on binlerce öğrencimiz spor faaliyetleriyle buluşuyor. Yürütülen başarılı çalışmalardan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu nezdinde tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

"Mili eğitim camiamıza teşekkür ediyorum"

İbrahimli Spor Merkezinde gerçekleştirilen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi protokolü imza töreni sonrasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Milli eğitim camiamızla iş birliği içerisine çocuklarımız ve gençlerimiz için birbirinden değerli çalışmalara imza atılıyor. Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi ile binlerce öğrenciyi geleneksel çocuk oyunları ve sporla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milli eğitim camiamıza bizlere öğrencilerimizle buluşma fırsatı verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, güçlü ve zinde nesillerin yetişmesi adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" diye konuştu.