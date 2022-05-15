Önce öğreniyor sonra eğleniyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Önce Öğren Sonra Eğlen Projesi Çocuk Şenliği, yüzlerce öğrenciyi spor ve oyunla buluşturdu. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, oyunlar esnasında çocuklara eşlik etti.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliği içerisinde yürüttüğü ‘Önce Öğren Sonra Eğlen' projesi çerçevesinde düzenlenen çocuk şenliklerinin yeni adresi Beykent Stadyumu oldu. Çocukların çok yönlü gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan proje faaliyetlerine ilkokullu öğrencilerin büyük ilgisi büyük oldu.

4-12 yaş arası gruplara yönelik, sportif branşlaşma öncesi sportif fiziksel hareketlerin yapıldığı eğitimlerin ardından katılımcı öğrenciler, geleneksel çocuk oyunları istasyonları ve beceri koordinasyon parkurlarında keyifli zamanlar geçiriyorlar.

“Çocuklarımızın katılımını en üst düzeye çıkartmayı amaçlıyoruz”

Etkinlik esnasında değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, farklı mahallelerde proje şenliklerini düzenleyerek çocukların etkinliklere katılımını en üst düzeye çıkartmayı amaçladıklarını söyledi. Fadıloğlu, “Çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Katılımcı öğrencilerimiz, program çerçevesinde önce uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen eğitimlerle oyun ve egzersizleri öğreniyor, sonrasında oyunlar ve parkurlarda bol bol eğleniliyorlar. 4-12 yaş arası gruplara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda temel hedefimiz hareket azlığı ve berberinde gelen sağlık sorunlarının önüne geçmek. Program esnasında gerçekleştirilen taramalarla bugüne kadar yüzlerce minik öğrencimiz, spor akademilerimizde farklı branşlarda eğitimler gördüler. Bu sporcularımızın içerisinden şampiyonlar çıktı. Proje faaliyetlerine çocuklarımızın katılımını en üst düzeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle şenlikler başta olmak üzere proje çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmaları farklı mahallelerde gerçekleşiyoruz. Milli eğitim camiamız başta olmak üzere proje çalışmalarımızda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.