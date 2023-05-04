Gaziantep'te 2.'si düzenlenen “Best Of Gaziantep Awards" ödülleri sahiplerini buldu. 41 kategoride ödül verilen gecede Onur Özsert'e yılın fenomen katmercisi ödülü verildi.

Organizatörlüğünü yapımcılığını üstlenen Mola Saati Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Melek Budak, Ali Yollarda programı ile bilinen ve Haber Muhabiri Ali Göksular'ın üstlendiği organizasyon Gaziantep ikinci kez düzenlendi. Ödül töreninde birçok firma ve ünlülere ödül verilirken, yılın fenomen katmer markası Metanet katmerin sahibi Onur Özsert'e verildi.

Geceye ünlü yağmuru

Ödül Gecesine ünlü isimler de katıldı. Uğur Arslan, Tuğba Özay, Tuğba Ünal, Fatih Bulut, Safiye Soyman, Faik Öztürk, Mehmet Ali Erbil gibi isimler geceye damga vurdu.

“Hedefimiz yurtiçi ve yurtdışına açılmak”

Hedeflerinin yurtiçi ile yurtdışına açılmak olduğunu söyleyen katmerci Onur Özsert, “Yılın fenomen katmercisi ödülünü aldım. Öncelikle bana bu ödülü layık gören mola ajansına çok teşekkür ediyorum çok duygulandım. Biz büyük düşünüyoruz. Şu an İstanbul'da mekan açmak için çalışmalar yapıyoruz. Daha sonra da yurt dışını düşünüyoruz. Alt yapımızı kurduk bunun da çalışmalarını sürdürüyoruz” diye konuştu.