Ootobüs durağında Matematik dersi

Oğuzeli Mehmet Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Matematik Öğretmeni Dilek Uçar'ın hazırladığı proje ile Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki duraklara matematik işlemleri ve karikatürler asıldı

Oğuzeli ilçesinde hayata geçirilen projenin ilk ayağında Vilayetler Caddesi'nde bulunan otobüs duraklarına karikatür ve resimli matematik işlemlerinin yer aldığı afişler asıldı. Programa Oğuzeli Kaymakamı Batuhan Bingöl, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Erdal Yıldızhan ve öğrenciler katıldı. Proje kapsamında ilçe merkezindeki tüm otobüs duraklarına herkesin kolayca, eğlenerek öğrenebileceği afişler asılacak

“Oğuzeli matematiği daha çok sevecek”

‘Durakta Matematik' projesine emeği geçen herkesi tebrik eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Bu proje ile insanlarımızın matematiğe karşı olumsuz algısı yıkılacak” dedi. Artık matematik dersinden tüm öğrencilerin keyif alacağına inandığını anlatan Kılıç, "Öğrencilerimizde maalesef matematik zor, ben matematiği yapamıyorum algısı var. Önemli olan bu algıyı kırmak. Bu proje ile Oğuzeli matematiği daha çok sevecek. Fobi olarak görülen matematik hobiye dönüşecek. Çocuklarımız keyif alarak matematiğin zevkli bir ders olduğunu ve hayatın her noktasında olduğunu bilecek. Kısa bir sürede olsa durakta beklerken küçücük bir bilgide olsa öğrenecekler. Başta bu projeyi hayata geçiren Matematik öğretmenimiz Dilek Uçar Hanımı, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu Müdürü Erdal Yıldızhan hocamızı, öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum” diye konuştu.