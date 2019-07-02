Op. Dr. Cem Öztürkmen tecrübelerini paylaştı

Dr. Cem Öztürkmen tecrübelerini Türkiye'de ve Avrupa'da eş zamanlı olarak Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu'nda göz hekimleri ile paylaştı.

Türk Oftalmoloji Derneği'nin düzenlediği TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu'nda Göznuru Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Cem Öztürkmen, katarakt cerrahisinde orta mesafede fonksiyonel görme sağlayan yeni nesil eyhance mercekle ilgili ilk sonuçları göz hekimleri ile paylaştı. Türkiye'de ilk kez Göznuru Göz Hastanesi'nde uygulandı. Oturumda panelist olan Öztürkmen, hasta memnuniyetinin yüksek olduğu ve akıllı merceğin uygun olmadığı hastalarda günlük işlerin gözlüğe bağlı olmadan sürdürülmesinde etkin olduğunu vurguladı. Öztürkmen, bu teknolojinin Türkiye'de ilk kez Göznuru Göz Hastanesi'nde uygulandığını belirterek yeniliklerin öncüsü olmaya devam edeceklerini bildirdi.

300 göz hekiminin katıldığı panel İstanbul'da gerçekleşti

Yaklaşık 300 göz hekimi tarafından izlenen panel ülke genelinde ciddi yankı buldu. TOD 3. Canlı Cerrahi Sempozyumu, 20-22 Haziran 2019 tarihleri arasında bir otelin kongre merkezinde yapıldı.

Cerrahi uygulamalar uydu aracılığıyla kongre merkezine aktarıldı

Canlı cerrahi uygulamaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Ameliyathanesinde gerçekleştirilerek eş zamanlı olarak kongre merkezine de uydu aracılığıyla aktarıldı. İki tam ve iki yarım gün boyunca KRC, WRC, Glokom, KOY, Şaşılık, OPC birimlerinin canlı ve video cerrahi oturumları uydu sempozyumları kongre merkezinde tek salon uygulaması ile gerçekleşti. Böylece tüm bilimsel etkinliklerin izlenebilmesi olanağı sağlanmış oldu.