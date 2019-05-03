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Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu Medicalpark'ta

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Op.

Dr. İbrahim Halil Rızvanoğlu'nu kadrosuna dahil etti.


Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Op. Dr. İbrahim Halil Rızvanoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi'inde hasta kabulüne başladı. Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) belgesine sahip olan hastane, Sağlıkta Kaliteli vermek için çalışmalarına devam ediyor.


İbrahim Halil Rızvanoğlu kimdir


1984 Şanlıurfa doğumlu olan Op. Dr. İbrahim Rızvanoğlu, 1 çocuk babasıdır. 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimini tamamladı.2008- 2014 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ortopedi bölümünde çalıştı ve ihtisasımı tamamladı. Ardından 2014 -2015 arasında Şanlıurfa/ Siverek'te mecburi hizmetini tamamladı.


Op. Dr. Rızvanoğlu'nun Uzmanlık Alanları ise, Micro Cerrahi,dar damar cerrahisi, protez ameliyatları, Kemik Kırıkları tedavileri, Kırık komplikasyonu tedavileri, Ortopedik Multitravma tedavisi, Artroplasti, Artroskopi, Alt Ekstremite Deformite Tedavileri, Küçük Ortopedik Cerrahi Girişimler, Preoperatif, Postoperatif bakım, çocuk ortopedisidir.

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