Op. Dr. Kaydu: “Kalıcı körlüğe kadar götüren sinsi hastalık glokom”

Dr. Erdal Kaydu, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalığı olan glokoma karşı uyardı. Hastalığın ilerleyen evrelerde kalıcı görme kaybına neden olabileceğini vurgulayan Kaydu, erken teşhis koyulmasının hasarın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.

Dr. Erdal Kaydu, halk arasında göz tansiyonu ya da karasu hastalığı olarak adlandırılan glokom hastalığına karşı uyardı. Hastalığın tedavi edilmez ise kalıcı görme kaybına neden olabileceğine dikkat çeken Dr. Kaydu, hastalıkla ilgili şu bilgileri verdi:

"Halk arasında ‘karasu' adıyla bilinen glokom, diğer adıyla göz tansiyonu, genellikle belirti vermeden gizlice ilerleyen yaygın bir göz hastalığıdır. Tedavi edilmez ise, kalıcı görme kaybına neden olabilir. Glokomda, göz içerisindeki sıvı basıncı, görme yeteneği için gerekli olan göz sinirine zarar verecek düzeyde yüksektir. Göz tansiyonu (glokom), her yaşta görülebilir. Ancak, 40 yaşın üzerindeki hastalarda daha sıklıkla görüldüğünden bu hastaların yılda bir defa göz tansiyonu kontrolünden geçmesi gerekir. Ailesinde göz tansiyonu olanlar ise daha sık kontrolden geçmelidir. Hastaların büyük bir bölümünde herhangi bir belirti görülmez. Erken dönemde bazı hastalarda sabahları bariz baş ağrıları, zaman zaman bulanık görme, geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalar görülmesi, televizyon izlerken göz etrafında ağrı, vb. belirtiler ortaya çıkabilir. göz tansiyonu (glokom), birçok hasta tarafından, ancak, ileri dönemde ve bariz görme kaybı ortaya çıktığında fark edilir. Aile bireylerinde bulunan glokom hastalığı, ilerleyen yaşlarda görülen şeker hastalığı, miyopi, uzun süreli kortizon tedavisi, göz yaralanmaları ve migren glokom riskini artırır. Diğer bir glokom tipi ise, ileri yaşlarda ani bir şekilde krizle ortaya çıkan dar açılı glokomdur. Şiddetli göz ağrısı, görme azalması, gözde kızarıklık ve bulantı-kusma ile ortaya çıkar. Acil tedavi gerektirir. Bebeklikte ve çocukluk çağında izlenen türlerinde gözde sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve gözde büyüme izlenir.”

“Her sene göz tansiyonunuzu ölçtürün”

Glokomun, tanı konulduktan sonra tamamen iyileştirilip ortadan kaldırılamayacağını belirten Dr. Kaydu, hastalığın uygun tedavi ile başarılı bir şekilde kontrol altında tutulabileceği ve görme kaybının ilerlemesinin engellenebileceğini belirtti. Dr. Kaydu, “Göz tansiyonu (glokom) da görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı önemlidir. Normal göz muayenesi sırasında tespit edilen anormal göz içi basınç artışı, hastalığın ilk belirtisi olabilir. Göz doktoru tarafında düzenli aralıklarla yapılan muayeneler, glokomun erken tanı ve tedavisi için en iyi yöntemdir. Glokom, dikkatli bir göz muayenesi ile teşhis edilir. Teşhise yönelik göz muayenesinde göz doktoru, “tonometre” adı verilen bir aletle hastanın göz içi basıncını ölçer. Hastaya göz dibi muayenesi yaparak göz sinirlerini inceler. Gerekli görürse görme alanında kayıp olup olmadığını belirlemek için görme alanı testi yapar. RNFL, NFA veya HRT gibi görme siniri ve sinir lifi tabakasını inceleyen ileri tetkikler de uygulanabilir. Açık açılı glokom, öncelikle, göz içi basıncını düşüren çeşitli ilaçlarla tedavi edilir. Dirençli vakalarda veya glokom tipine göre cerrahi tedaviler uygulanabilir. Bazı hastalarda birden fazla cerrahi girişim de gerekebilir. Kriz ile ortaya çıkan dar açılı tipinde ise tedavi çok acildir. Lazer tedavileri, kontrol altına alınamayan glokomda veya kapalı açılı glokomda kullanılabilir. Glokom sinsi bir hastalıktır. Her sene göz tansiyonunuzu ölçtürmeyi unutmayınız” dedi.