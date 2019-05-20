Op. Dr. Selçuk Arslan HATEM'de

Dr. Selçuk Arslan hasta kabulüne başladı.

Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Op. Dr. Selçuk Arslan'ın İlerlemiş son dönem kanserlerde sitoredüktif cerrahi ile sıcak kemotetapi ve sindirim sisteminin mide, bağırsak, karaciğer gibi organlarına ait kanserlerde kapalı (laparoskopik)cerrahiler özel ilgi alanını oluşturuyor. Meme kanserinde uygun olan hastalarda meme koruyucu cerrahi yöntemlerini tercih ediyor.

Kıl dönmesi ile anal fissür, hemoroid ve anal fistül gibi anal bölge hastalıklarının lazer tedavisini başarı ile uygulamakta olan Dr. Arslan aynı zamanda anal fissür (makat çatlağı) tedavisinde botox uygulaması ile hastalara tedavi olanağı sunuyor.

Göbek, kasık, kesi yeri fıtıklarının kapalı (laparoskopik) ameliyatları, guatr ameliyatı, laparoskopik safra kesesi ve karaciğer kisti ameliyatları başarı le uyguladığı ameliyatlar arasında yer alıyor.

Özel Hatem Hastanesinde hasta kabulüne başlayan Dr. Arslan İyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor. Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı

Op. Dr. Selçuk Arslan

1979 yılında Gaziantep'te doğan Dr. Arslan İlk ve orta öğrenimini İskenderun'da tamamladı. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Arslan, Genel Cerrahi ihtisasını Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Karaciğer nakli ve böbrek nakli merkezlerinde görev alarak organ çıkarım cerrahisi ile tecrübelenen Dr. Arslan karın anatomisindeki derin tecrübesini sindirim sistemi kanserlerinin cerrahisini yönetmekte kullanıyor. Tıptaki Uzmanlık tezini ise Meme kanseri hücrelerinde ROCK I ve ROCK II gen ifade düzeylerinin belirlenmesi üzerine Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirdi.