Op. Dr. Yıldız Hatem'de

Dr. Semra Sarı Yıldız'ı bünyesine kattı.

Opr. Dr. Semra Sarı Yıldız, 1985 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Orta öğrenimini Adıyaman Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Marmara Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olan Op. Dr. Semra Sarı Yıldız 2011 ve 2015 yılları arasında Ankara Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Elbistan Devlet Hastanesi'nde 5 yıl mecburi hizmetinin ardından 2021 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabul etmektedir. Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Semra Sarı Yıldız'ın, gebelik takibi, doğum, infertilite (kısırlık tedavisi), jinekolojik hastalıklar, laparoskopik cerrahi (kapalı cerrahi), histereskopik cerrahi, sistosel, rektosel onarımı, vajinoplasti, labioplasti, perineoplasti tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. İyi derecede İngilizce bilen Opr. Dr. Semra Sarı Yıldız, Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı. Increase in preference for female obstetricians and gynecologists in job adverstisements in Turkey. Int. J Gynecol Obstet.2014 , Symptomatic Bilateral Isolated Pleural Effusion in Ovarian Hyperstimulation Syndrome . ISIVF 2015,18th World Congress of in vitro fertilization, copenhagen, denmark, yüksek bazal FSH değeri azalmış over rezervli hastalarda IVF sonuçlarını farklı etkiliyor mu? Retrospektif klinik çalışma, v. üreme tıbbı ve cerrahisi derneği asistan okulu, V. üreme tıbbi ve cerrahisi derneği kongresi, alanlarında katılmış olduğu , kurs , kongre ve eğitimlerdir.