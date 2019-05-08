Op.Dr. Levent Konukoğlu HATEM'de

Dr. Levent Konukoğlu hasta kabulüne başladı.

Hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Levent Konukoğlu'nun kemik kırıkları tedavileri, kırık komplikasyonu tedavileri, ortopedik multitravma tedavisi, artroplasti (Diz, Kalça, Omuz) , artroskopi (Diz, Omuz, Ayakbileği) , alt ekstremite deformite tedavileri, küçük ortopedik cerrahi girişimler, preoperatif ve postoperatif bakım, kök hücre ve PRP tedavisi tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Dr. Levent Konukoğlu İyi derecede İngilizce biliyor. Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katılmıştır.

Op. Dr. Levent Konukoğlu

1983 yılında Gaziantep'te doğan Dr. Konukoğlu İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te tamamladı. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olan Dr. Konukoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını İstanbul Haydarpaşa Numune E.A. Hastanesi'nde tamamladı.