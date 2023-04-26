Opr. Dr. Öcük Hatem Hastanesi'nde

Dr. Özcan Öcük'ü bünyesine kattı.

Opr. Dr. Özcan Öcük, 1984 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda ihtisasını tamamladı. Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde uzmanlığını devam ettiren Opr. Dr. Özcan Öcük, mesleki çalışmalarına 2023 yılı Nisan ayından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir.

İyi derecede mesleki İngilizcesi olan Opr. Dr. Özcan Öcük, İspanya/Barcelona - Hospital De La Santa Creu i Sant Pau / 2019, Meme Cerrahisi Meme Estetiği, İspanya/Madrid - Vithas hospital / 2022, Meme Estetiği, İspanya/Madrid - HLA Group Hospital, Vücut Şekillendirme - Liposuction / 2023 uluslararası ve ulusal birçok eğitime, kongreye ve kursa katılmıştır.

Özel Hatem Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Opr. Dr. Özcan Öcük'ün; Rinoplasti (Burun Estetigi) , Meme Estetiği (Büyütme/Küçültme) , Mastopeksi (Meme Toparlama) , Karın Germe, Kol Germe, Jinekomasti, Liposuction (Yağ Aldırma) , BBL ( Brezilya Popo Estetiği) , Göz Kapağı Estetiği, Gummy Smile (Diş Eti Gülüşü) , Kepçe Kulak Cerrahisi, Genital Estetik, Botox/Dolgu, Body Shaping (Vücut Şekillendirme) , Cilt Tümörleri, Yüz ve El Travmaları, Medikal Estetik Uygulamaları, Mezoterapi ve Yüz Gençleştirme tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer almaktadır.