Opr. Dr. Serdar Şiyve Hatem'de

Dr. Serdar Şiyve'yi bünyesine kattı.

Daha önce Gaziantep'teki devlet ve özel hastanelerde başarılı çalışmaları ile tanınan Opr. Dr. Serdar Şiyve'nin İnmemiş testis, sünnet, kasık fıtığı, apandisit, bağırsak tıkanması, hidronefroz (böbrek büyümesi) , safra kesesi taşları, kist, hipospadias ve hirschsprung hastalığı tıbbi ilgi ve uzmanlık alanları arasında yer alıyor. Tecrübeleri ve mesleki becerileri ile adından sıkça söz ettiren Opr. Dr. Serdar Şiyve, iyi derecede İngilizce biliyor. Uluslararası ve ulusal alanda birçok kongreye, kursa ve eğitime katıldı.

Opr. Dr. Serdar Şiyve

1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğan Dr. Şiyve, ilköğrenimini Manisa Akhisar'da orta öğrenimini ise Trabzon Yomra Fen Lisesi'nde tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2007-2013 yılları arasında İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Ana Bilim Dalı'nda ihtisas eğitimini tamamladı. Uzmanlık eğitimi sonrasında Şehitkâmil Devlet Hastanesi'nde ve Gaziantep'te özel bir hastanede görev yapmış olan Opr. Dr. Serdar Şiyve, mesleki çalışmalarına 2020 yılından itibaren Gaziantep Özel Hatem Hastanesi'nde devam etmektedir.