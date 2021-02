ORET üyeleri dene yap atölyelerini gezdi

Gaziantep Üniversitesi, Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nun eşliğinde, Bilim Şehitkamil'i ziyaret ederek, deneyap atölyelerini gezdi. ORET üyeleri, gönüllü olarak Bilim Şehitkamil'de eğitim gören küçük kardeşlerine ağabeylik ederek, kardeşlerinin geleceklerine yön verecek.

Şehitkamil Belediyesi tarafından ‘Teknoloji Üreten Bir Türkiye Hedefiyle' öğrencilerin hizmetine sunulan Bilim Şehitkamil'i ziyaret eden Gaziantep Üniversitesi, Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri, Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun eşliğinde deneyap atölyelerini gezdi. Başkan Fadıloğlu, Bilim Şehitkamil'de yapılan çalışmalarla ilgili ORET üyelerini bilgilendirdi. ORET üyeleri, Şehitkamil Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bilim Şehitkamil'e hayran kaldı. Genç mühendis adayları, bundan sonraki süreçte, gönüllü olarak Bilim Şehitkamil'de eğitim gören küçük kardeşlerine ağabeylik yaparak, edinmiş oldukları bilgileri aktaracak.

Mühendis adayları öğrencilerine mentörlük yapacak

Amaçlarının milli ve memleketini seven bu memleketin çocuklarının nitelikli işler yaparak, ülkeye faydalı olmalarını sağlamak olduğunu belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Gaziantep Üniversitesi'nin ORET ekibiyle beraberiz. Geçtiğimiz yıl teknofest'e katılan öğrenci gurubumuz bu yılda yeniden teknofest çalışmalarına başlamış durumda. Tabi Gaziantep'te 4 üniversitenin olması bizim için büyük bir şans. Özelliklede Gaziantep Üniversitesinin teknofest projesine katılan bu ekip bizim için artı bir değer. Bizim hocaların eğitici eğitimleri T3 Vakfı tarafından yapılmıştı. Fakat öğrencilerimizin mühendis ağabeyleriyle daha farklı şeyler düşünebilmesini sağlamak adına şuanda da bu ekip ile birlikte kendi öğrencilerimizle gruplar oluşturuyoruz. Buradaki genç mühendis adayı abiler, bizim öğrencilerimize mentörlük yapacak. Bu çerçevede daha hızlı yol alıp çocuklarımızın eğilimine göre yeni projeleri hayata geçirmeye çalışacağız. Diğer taraftan da üniversite öğrencilerimizin teknofest yarışmalarında yapacakları projeye destek olmak adına, sponsorluk noktasında da desteğimiz geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yılda devam edecek. Amacımız, milli, memleketini seven bu memleketin çocuklarının nitelikli işler yaparak ülkemize faydalı olmalarını sağlamak. Allah'a şükür bugün ki savunma sanayide geldiğimiz noktayı daha ileriye taşımak adına, teknolojik gelişimlerde daha ilerde yer alabilmek adına bu kardeşlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Ben hepsini yürekten kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza verecekleri eğitim içinde teşekkür ediyorum. Bunun dışında, bildiğiniz üzere pandemi süreci nedeniyle bizde uzaktan eğitimle öğrencilerimizin eğitimine devam ediyoruz. Deneyap atölyesine 180 öğrencimiz şu anda kayıtlı, onların eğitimleri devam ediyor. Ümit ediyorum ki bir an önce pandemi süreci sona erer ve öğrencilerimizle yüz yüze eğitimimiz başlar. Ancak bu zamanı da boşa geçirmemek adına hocalarımız uzaktan eğitimle öğrencilerimize erişiyorlar, interaktif şekilde eğitimlerini tamamlıyorlar” diye konuştu.

"Bilim Şehitkamil gurur verici"

Gaziantep Üniversitesi Elektrik, Elektronik ve Makine Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Alihan Uzil, “Bu yıl Otomobil, Robot ve Enerji Topluluğu'nun (ORET) elektrik kaptanlığı görevini yönetmekteyim. Arkadaşlarımızla beraber topluluk olarak bu yılki teknofest yarışmasına 3 farklı kategoride katılıyoruz. İnsansız Hava Aracı (İHA), elektrikli araba, otonom (robotaksi) olmak üzere 3 alanda yarışmaya katılıyoruz. Bugün de ORET topluluğu olarak, Şehitkamil Belediyemize ait Bilim Şehitkamil'e geldik. Burada eğitim gören küçük kardeşlerimize gönüllü olarak yardımcı olacağız. Onlara, eğitimleri konusunda edinmiş olduğumuz bilgileri aktaracağız, öneri ve tavsiyelerde bulunacağız. Gerçekten Bilim Şehitkamil çok güzel ve gurur verici. Bizim zamanımızda maalesef böyle imkanlar ve fırsatlar yoktu. Bizler kendimiz üniversiteyi kazandıktan sonra birçok şeyi deneyerek, deneyimleyerek bilgi sahibi olduk. Ama küçük kardeşlerimiz, Bilim Şehitkamil'de, inşallah deneyerek ve istekleri doğrultusunda ilerleyecekler. Mühendislik hedefleriyle ilerleyip, hem ülkesi hem de vatanı için iyi mühendisler olacaklarına inanıyorum. Böylesine güzel bir hizmetin sunulmasından dolayı emeği geçen Şehitkamil Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.