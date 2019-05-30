Oret üyeleri köy okulunda miniklerle buluştu

Gaziantep Üniversitesi'nde faaliyetlerini sürdüren Otomobil Robot ve Enerji Topluluğu (ORET) üyeleri ürettiği elektrikli yerli aracıyla alternatif enerjili araçların gelecekteki önemini anlatarak halkı bilinçlendirmeye devam ediyor.

ORET üyeleri, TÜBİTAK tarafından yapılan Efficiency Challange alternatif enerjili araçlar yarışmasını topluma tanıtmak ve halkın bilinçlenmesini sağlamak adına farklı etkinlikler düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde bu araçların tanıtım ve yaygınlaştırması için farklı okullar ve halka açık alanlarda gezi düzenleyen topluluk üyeleri bu kapsamda bir köy okulunda minik öğrencilerle buluştu. Gaziantep İli Şahinbey İlçesine bağlı Durantaş İlkokulunda topluluk öğrencilerinin gerçekleştirdiği sunumda minik öğrencilere alternatif enerjili araçlar, temiz ve doğa dostu enerji hakkında bilgi verildi. TÜBİTAK ve Efficiency Challange ile ilgili verilen bilgiler esnasında köy okulundaki minikler ileride başarılı mühendis olmayı hedeflediklerini ve mühendislik öğrencisi oldukları zaman bu tarz yarışmalara katılım sağlayacaklarını dile getirdi.

Minik öğrencilerle geçen keyifli dakikalardan sonra okul Müdürü Figen Asefler, “Durantaş İlkokulu'nda okuyan minik öğrencilerin yüzde 85'lik bir kısmı mühendisliği bilmiyor ve bu alandaki gelişmelerden çok fazla haberdar olamıyorlar. ORET öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinliğin alternatif enerjili araçlar, mühendisliği tanıtmak ve TÜBİTAK‘ın yaptığı faaliyetlerden haberdar olmak adına çok güzel ve bu etkinlikten dolayı üniversite öğrencilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.