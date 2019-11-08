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Organ Bağış Haftası

SANKO Üniversitesi Hastanesi verdiği sağlık hizmetleriyle bölge halkına umut olurken, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiriyor.


Organ Bağışı Haftası nedeniyle SANKO Park'ta ve hastanede stant açan SANKO Üniversitesi Hastanesi, ziyaretçileri organ bağışı ve önemiyle ilgili bilgilendiriyor. Yarın akşama kadar açık olacak stantta, organ bağışında bulunmak isteyenlerin kayıtları da alınıyor.


SANKO Üniversitesi


Çağdaş hastane yönetimi anlayışıyla yönetilen ve sağlıkta yüksek kalitenin adresi haline gelen hastanede, Acil Servis, Biyokimya, Patoloji ve Tıbbi / Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarları, Radyoloji, Nükleer Tıp, Kardiyovasküler Cerrahi, Organ Nakli Merkezi, Nefroloji, Hematoloji, Terapötik Aferez Merkezi, Genel Cerrahi, Beyin Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Dahiliye, Gastroenteroloji, Endokrinoloji, Kulak Burun Boğaz, Pediatri, Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Üroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Plastik Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Nöroloji, Psikiyatri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Dermatoloji, Uyku Laboratuvarı, Obezite Merkezi, Periton Diyalizi Merkezi, GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp) ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkeziyle uzman tanı ve tedavi yöntemleri uygulanıyor.

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