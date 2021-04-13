Organik evi korona virüse karşı kalkan oluşturuyor

Korona virüs salgınından korunmak için sosyal izolasyona uyanlar bağışıklığını güçlü tutmak için de organik ürünlere yöneliyor.

Gaziantep'te bulunan Organik Evi Doğal Sağlık ve Güzellik Evi, organik ve bitkisel gıda ürünlerinden kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine kadar tüketiciye birçok seçenek sunuyor. Hastalıktan korunmak isteyenler bu süreçte özellikle bitkisel macunlar, bitkisel yağlar, doğal çaylar, doğal karışımlı macunlar gibi ürünlere yöneliyor.

Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) korunmak için güçlü bir bağışıklık sisteminin önemi salgın sürecinde giderek artmaya başladı. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyen pek çok kişi doğal ve organik ürünlere yöneldi. Gaziantep'te hizmet veren Organik Evi Doğal Sağlık ve Güzellik Evi, organik ve bitkisel gıda ürünlerinden kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine kadar tüketiciye birçok seçenek sunuyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici ürün almak isteyenlerin talep artışı yaşanmasına neden olduğunu dile getiren Organik Evi Doğal Sağlık ve Güzellik Evi Yöneticisi Adil Türköz,” Mağazamız hastalıktan korunmak için bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenlerin uğrak yeri haline geldi. Bu süreçte özellikle vitaminler bitkisel macunlar, bitkisel yağlar, doğal çaylar, doğal karışımlı macunlar, pekmez, bal, zencefil, zerdeçal, polen, sarımsak gibi ürünlerin satışı arttı. Satışlarda geçmişe oranla yüzde 40 artış oldu. Vatandaş bitkisel ve doğal olmasından dolayı bize yöneliyor. Korona virüs endişesi sebebiyle kişisel temizliğe de daha fazla önem gösteriliyor. Yani sadece gıda değil temizlik ürünü alan da oldukça fazla. Özellikle lavanta, doğal sabunlar, sirke, temizlik ürünü olarak tercih ediyor. Bize gelen müşteriler daha çok bağışıklık sistemini güçlendirici, virüse karşı iyi gelen ürünleri soruyorlar. Biz de önerilerimizle onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi

Gazianteplilere 15 yıldır hizmet verdiklerini belirten Organik Evi Doğal Sağlık ve Güzellik Evi Yöneticisi Adil Türköz,” Türkiye'nin en büyük organik ürün grubuna sahip olan mağazamızda doğal ürünlere kolay ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Mağazamızda organik ürünlerin yanı sıra güvenilirliğine inandığımız ürünleri de Gazianteplilerle buluşturuyoruz. Kimyasal kullanmadan yapılan GDO'suz, hormonsuz, doğal ürünleri insanlara sunarak onların sağlıklı bir hayat yaşamasına aracı olmak bizi mutlu ediyor” diye konuştu.