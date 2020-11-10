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Organize suç örgütü film gibi operasyonla çökertildi

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonla organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin uzun süredir teknik ve fiziki takibe aldığı organize suç örgütüne şafak baskını düzenlendi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda polis Gaziantep, Adıyaman ve Osmaniye illerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yaptı. H.Ç. isimli şüphelinin liderliğini yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik baskında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. 3 ilde 11 şüpheli gözaltına alınırken Emniyet tarafından paylaşılan operasyon görüntüleri film sahnelerini aratmadı.


Gözaltına alınan 11 kişi hakkında, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi ile yağma, tehdit, hakaret ve 6136 SKM suçlarından işlem başlatıldı.

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