Orta Doğu'nun en zahmetli lezzeti

Meşakkatli ve uzun yolculuğun ardından sofralara ulaşan firik, lezzetinin yanı sıra sağlığa faydası nedeniyle Avrupa ve Amerika'da da tüketiliyor.

Güneydoğu Anadolu'nun tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayından yapılan firiğin hasadına başlandı. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak tüketilen firik, İran, Irak, Suudi Arabistan, Tunus gibi onlarca Orta Doğu ülkelerinde yerel ve merkezi devlet yöneticileri ile zengin ailelerin önemli konuklarını ağırladığı sofraları da süslüyor. Kuzu, oğlak, hindi ve tavuk eti ile pilavı yapılan firik, diyabet hastaları ve gelişim çağındaki çocuklara faydası nedeniyle ABD, Kanada, Almanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde de tanınmaya başladı. Lezzeti ve sağlığa faydaları nedeniyle dünyada tanınmaya başlayan firik, önemli hububat ve kuru bakliyat firmaları tarafından ABD ve Avrupa'da da satışa sunulmaya başlandı.

En zahmetli lezzet

Lezzeti ve sağlığı ile bilinen firik, oldukça meşakketli ve uzun yolculuğun ardından sofralara ulaşıyor. Makarnalık ekilen ve tarladaki sert buğdayın başakları olgunlaşma zamanından önceki dönemde yani firiklik yeşil buğday başakları saplarıyla birlikte traktöre takılan özel aletle biçiliyor. Biçilen sert buğdaylar suyunun çekilebilmesi amacıyla kendi sapi ile birlikte kuruması için tarlaya serilerek, bir gün boyunca güneşin altında bırakılıyor.

Kurutulan ve suyu çekilen buğdaylar tarım işçileri tarafından bir araya toplanarak, küçük harmanlar oluşturuluyor. Oluşturulan küçük harmanlar ise firiklik sert buğdayların başakları sapları ile birlikte firik kıvamına gelene kadar hafif ateşte kontrollü olarak yakılıyor. Ütülme işleminin ardından ise küçük harmanlar soğuması için bulunduğu yerde karıştırılarak dağıtılarak soğumuya bırakılır. Bir gün de soğuması için bekletilen buğday başaklarının firik tanelerinden ayrılması için saman patozu makinesi ve biçerdöverlerle çekilerek ayıklama işlemi yapılır. Ayıklanan ve bir araya toplanan firik taneleri, sofralara uzanan yolculuğuna hazır hale getirilebilmesi için torbalanır. Torbalanan firikler komisyonculara ve firmalara satılmak üzere Gaziantep'e götürülür. Firik torbaları, Orta Doğu ülkelerinden gelen tüccarlara ve Amerika ile Avrupa ülkelerine satılarak, bu sofralarda tüketilmek üzere kıtalar arası yolculuğa çıkar.

Hem bölge hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, firiğin tarladan sofraya olan zorlu yolculuğunun ardından hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayının üretildiği Araban Ovası'nda yapılan firik ilçenin iklim şartlarının uygunluğu sebebiyle en kaliteli ve lezzetli firik sadece Araban ilçesinde yetişen makarnalık sert buğdaydan yapılır. Özellikle Arap ülkelerine ve yurt geneline yapılan satıştan elde edilen gelir ile hem ülke, hem bölge, hem de ilçe ekonomisine önemli katkı sağlıyor'' dedi.

Araban Ovası'nda yaklaşık 4 bin dönüm civarında alanda firik yapımına başlandığını da belirten Altun, bir dönüm tarlada 350 kilogram firik alındığını, toplamda ise bin 400 ton civarında rekolte beklediklerini kaydetti.