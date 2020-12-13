İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Örümcek adam gibi tırmanan hırsız yakalandı

Gaziantep’te örümcek adam gibi tırmanarak kapıları açan hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te örümcek adam gibi tırmanarak kapıları açan hırsız, yakalanarak gözaltına alındı.


Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki hafta içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada iki olayın şüphelilerini yakaladı. Yapılan güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, ilk şahsın örümcek adam gibi kapılara tırmanarak kilidini açtığı belirlendi. Yakalanan diğer şahsın ise hırsızlık yaptığı bölgeler tenha ve sessiz olmasına rağmen girdiği yerlerden koşarak çıkıp kayıplara karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğerinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.