OSB Başkanı Şimşek, "Yeni kabine güven veriyor"

Türkiye Yüzyılının ilk kabinesi

Yeni kabinenin, "Güven verici, uzman, yetenekli ve liyakatli" isimlerden oluştuğuna dikkat çeken Başkan Cengiz Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılının ilk hükümet kabinesinde iş dünyası ve reel sektörün yakından tanıdığı, ekonomi yönetiminde uzman, güven verici ve liyakatli isimlerin yer almasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Yeni kabine üyelerimizle birlikte Türkiye Yüzyılında tüm gücümüzle ülkemizi ileriye taşımak için çalışacağız" diye konuştu.

"Moral ve motivasyon kaynağı"

Şimşek, yeni kabinede ekonomi yönetiminde bulunan isimlere dikkat çekerken, "Yeni kabinede geçmiş dönemde birlikte çalıştığımız İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır gibi isimlerin olması ülkemiz için büyük bir şanstır. Özellikle ekonomi yönetiminin Türkiye Yüzyılında ülkemizi zirveye taşıyacak yetkinlikteki isimlerden oluşması sanayicilerimiz açısından büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olmuştur" şeklinde konuştu.