OSB Başkanı Şimşek'ten 23 Nisan Kutlama mesajı

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan 1920'nin milletimizin tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu belirttiği mesajında, ''Şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Kurtuluş Savaşımızın başlatılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı Cumhuriyete giden yoldaki en önemli adımdır. TBMM'nin öneminden dolayı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı geleceğimizin teminatı olan çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Millet iradesinin ve egemenliğinin sembolü olan, TBMM'nin açılışının yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşku ile kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Şimşek, mesajında, ''''Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak armağan etmesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklara duyduğu güvenin göstergesidir. Yarının Türkiye'sini yönetecek olan çocuklarımızın Atatürk'ün kendilerine duyduğu güveni boşa çıkarmayarak, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden ve en güçlü demokrasilerinden birisi haline getireceklerine olan inancımız tamdır. Vatanı ve hürriyeti için ölümü seve seve göze alan kahraman bir milletin çocukları olan sizlerin çaba ve gayretiyle yarınlarımız daha aydınlık, insanlarımız daha mutlu olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin kuruluşunun yıldönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum'' ifadelerine de yer verdi.