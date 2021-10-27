OSB Başkanı Şimşek'ten 29 Ekim mesajı

yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Cengiz Şimşek mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan milletimizin onurlu ve haklı mücadelesinin ürünü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Anadolu topraklarının büyük kısmının emperyalist devletler tarafından işgal edildiğini hatırlatan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, "Tarihin her döneminde bağımsız ve hür yaşamış olan milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde başlattığı kurtuluş mücadelesinin sonunda düşmanlar yurdumuzdan temizlenerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini kurmuştur. Milletimizin kendisinden kat ve kat güçlü olan düşman kuvvetlerini mağlup ederek Cumhuriyetimizi kurması, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan düşkünlüğü ile birlik ve beraberliğine olan bağlılığının ve muasır medeniyet seviyesine çıkma azminin ürünüdür" ifadelerine yer verildi.

Güçlü ekonomi, güçlü Türkiye

Şimşek"in mesajının devamında ise, “Egemenliğin kayıtsız şartsız millete teslim edildiği Cumhuriyet, milletimizin karakterine en uygun yönetim biçimidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün ve bir arada kardeşçe yaşamamızın teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak hepimizin öncelikli görevidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diyor. Gaziantepli sanayiciler olarak, bu bilinçle daha güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti için daha çok çalışarak ve üreterek ülkemizin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline gelmesine hedefine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi sonsuz şükran duygularıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" denildi.