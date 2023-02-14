OSB'de bütün fabrikalar üretime hazır

Geçen sürenin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde yer alan bütün fabrikaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetlenerek tesislerde çalışılabileceği yönünde bir rapor hazırlandı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan GAOSB Başkanı Cengiz Şimşek, “Yaşanan iki büyük depremin ardından bütün sanayilerimiz ilk günden itibaren fabrikalarının kapılarını depremden mağdur olan vatandaşlara açarak temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken gerek Gaziantep gerekse çevre illerde barınan depremzedeler içinde yemekhanelerinde yemek üretimi gerçekleştirip vatandaşlarımıza ulaştırmış, diğer taraftan temel ihtiyaçlarında karşılanması için üzerlerine düşenleri yapmaya devam etmektedir. OSB'de bulunan bütün fabrikalarımız hasar almadan bu afetten çıkmış ve son olarakta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından OSB'de bulunan bütün fabrikalar denetlenmiş olup yetkililer tarafından Gaziantep OSB'de ki bütün fabrikalarda çalışılabilir diye bir rapor verilmiştir " dedi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bütün fabrikaların enerji ve diğer ihtiyaçlarının karşılandığını ve şu anda bütün fabrikaların çalışmaya ve üretmeye hazır olduğunu hatırlatan Şimşek şöyle devam etti: " Diğer taraftan Gaziantep Valisi Sayın Davut Gül'de sosyal medya hesabından evleri hasarsız ve az hasarlı olan vatandaşlara evlere girebilirsiniz yönünde çağrıda bulunmuştur. Birçok sanayi kuruluşumuz bu gün itibarıyla tesislerini çalışır hale getirmiş ve üretime başlamıştır. Elbette biz sanayiciler bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken diğer taraftan da önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyulacak olan birçok ürünün üretimini sağlamak ve ülkemizin ekonomik yönden güçlenmesine katkı sağlamak zorundayız. Bugün Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde hiçbir üretim tesisinde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Önümüzdeki süreçte bütün fabrikalarımız üretime başlayacak ve öncelikle iç piyasada ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimini yaparak bu acı sürecin kısa bir süre içerisinde sonlandırılması yönünde çalışmalarını sürdürecektir. Yaşanan bu afette yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız”.