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Osmanlı Caddesi trafik akışına hazır hale getirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla hızlandırdığı asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Şahinbey ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Caddesi'nde bölgenin trafik yoğunluğunu karşılaması için mevcuttaki 6 metre genişliğindeki anayol, imar yolu açılarak 25 metre genişletildi. Ardından bin 200 metre uzunluğundaki caddeye 3 bin 650 ton sıcak asfalt serimi yapıldı, trafik akışına hazır hale getirildi.


Pandemi sürecinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına ağırlık veren ve şehrin modern bir görünüme kavuşması için kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, Malazgirt Mahallesi'nde bulunan Osmanlı Caddesi'ndeki mesaisini tamamladı. Hali hazırda 6 metre genişliğinde bulunan cadde, imar yolu açılarak 25 metre genişletildi, sonrasında ise bin 200 metre uzunluğa sahip anayola 3 bin 650 ton sıcak asfalt serimi yapıldı. Böylelikle yapılaşmanın artması ve nüfusun bölgede yoğunluk kazanması nedeniyle ulaşım ihtiyacını yeterli olarak cevap veremeyen cadde, Malazgirt başta olmak üzere İncilikaya, Taşlıca, Sacır ve son olarak Humanız mahallelerinin trafiğini rahatlatacak düzeye getirildi.


Çalışmaları yerinde görmek için Malazgirt Mahallesi'ne daha önce ziyarette bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeni görünüme kavuşacak caddenin yeterliliği konusunda vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek muhtardan bilgi almıştı.

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