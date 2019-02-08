Osmanlı ticaret yapıları konferansı düzenlendi

Osmanlı ticaret yapılarını anlatan sergi açıldı.

Halep, Gaziantep, Bursa, Edirne ve İstanbul'u kapsayacak olan konferansın Gaziantep ayağında Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Mimar Mahmut Zeyn El Abidin konuşmacı olarak katıldı.

Gaziantep Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konferansta Osmanlı'nın ticaret yapıları ele alındı. Belirlenen şehirlerin tarihçesi ve ticari yapıların özellikleri konuşuldu, günümüzde yapılan yenileme çalışmalarının artısı ve eksileri belirlenerek, ticari yapıların benzerliklerine değinildi.

Konferansın açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan projeleri uluslararası bir seviyeye çıkarmak istediklerini belirterek, “Uluslararası sempozyumlarda artık yapılan restorasyonlar, turizm yatırımları ve ticaretin canlandırılması gibi çalışmalar karşılık buluyor. Kültürel mirası korumak amacıyla yapılan her yatırım şehre olumlu yansıyor. En büyük başarımız UNESCO fark oluşturan şehirler ağına girmek oldu. Kültürel alanda yaptığımız çalışmalar hala devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu konuda gereken önemi fazlasıyla veriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak yapılan kültürel çalışmalar bölgemizdeki diğer belediyelere de örnek oluyor. Tecrübelerimizi onlarla da paylaşarak bölge turizmi ve kültürüne büyük bir ivme kazandırıyoruz” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Mimar Mahmut Zeyn El Abidin, konferansa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Fatma Şahin'e yapılan restorasyon çalışmaları için teşekkür ederek başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin güzel çalışmalar yaptığını belirten El Abidin, “Tarihi eserleri işlevlendirme konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gerçekten çok güzel çalışmalar yaptı. Büyükşehir tarafından yapılan çalışmalarla şehir içinde bir kültür ve ticaret rotası oluşturulmuş. 20 sene içinde Büyükşehir Belediyesi güzel projelerle büyük bir ivme yakalayacak” diye konuştu.

Mimar Mahmut Zeyn El Abidin, Gaziantep'te bulunan 23 tarihi ticari yapı arısında bulunan Zincirli Bedesten, Tütün Han, Gümrük Han, Yüzükçü Han, Kürkçü Han ve Bayazhan'ın tarihini anlattı.

Konferanstan sonra yapılan çalışmaların ayrıntılı çizimlerine yönelik sergi açıldı. Sergi bir ay boyunca açık tutulacak.