Oto hırsızı 3 şahıs yakalandı

Gaziantep'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 3 kişi Gaziantep polisi tarafından yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Oto Hırsızlık Büro Amirliğince Şahinbey'de meydana gelen oto hırsızlığı olaylarını aydınlatmaya yönelik yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli şahıs yakalanmış, Şüphelilerden birinin cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklandı.