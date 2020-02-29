İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto hırsızı 4 şahıs kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep’te oto hırsızı oldukları tespit edilen 4 şahıs polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Gaziantep'te oto hırsızı oldukları tespit edilen 4 şahıs polis tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince 26 Şubat 2020 günü Yeditepe Mahallesinde meydana gelen oto hırsızlığı olayın şüphelisi 4 şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıslar Kovalamaca sonucu yakalanırken, çalınan araçlar ise sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemlere başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.