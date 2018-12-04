İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Oto hırsızları yakayı ele verdi

Gaziantep’te oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, şahıslar yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, şahıslar yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre emniyet güçleri Gaziantep ve çevre illerde çalındığı tespit edilen araçların bulunmasına yönelik yapılan operasyonlarda 5 kişi yakaladı. Şahısların çaldıkları araçları parçalayarak satmaya çalıştıkları belirlenirken, operasyon sonrası ele geçirilen çalıntı araçlar ile çalıntı araçlara ait parçalar da sahiplerine teslim edildi.


Gözaltına alındıktan sonra işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.