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Oto hırsızlarına operasyon: 6 gözaltı

Gaziantep’te oto hırsızlık şüphelisi 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gaziantep'te oto hırsızlık şüphelisi 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Son bir haftada 4 otomobil ve 2 motosikletin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kameraları incelemeyerek yaptığı çalışma sonucu hırsızlık olayına karışan 6 şüphelinin kimliğini belirledi. Kimlikleri belirlenen 6 şüpheli operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgulanması biten şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ve otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.

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