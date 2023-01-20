Oto yedek parçası almaya gelen şahsı öldüren zanlı tutuklandı

Konya'dan oto yedek parçası almak için geldiği Gaziantep'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden yabancı uyruklu Mahmud El Hatim'nin katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, 15 Ocak 2023 günü akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, otomobil yedek parça işi yapan ve yedek parça almak için sık sık Konya'dan Gaziantep'e gelen yabancı uyruklu Mahmud El Hatim (33), Gaziantep'te kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı önce yakalandı, sonra tutuklandı

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden evli ve 4 çocuk babası Mahmud El Hatim'nin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmiş ve olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Yapılan çalışmalarla olaydan sonra kaçan katil zanlısı saklandığı yerde yakalandı. Yakalanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.