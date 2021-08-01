İhlas Haber Ajansı

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Otobanda can pazarı

Gaziantep otobanında tırın bir işçi servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.


Gaziantep otobanında akşam saatlerinde meydana gelen kazada tır, işçi servisine çarptı. Kazanın ardından karayolunda can pazarı kuruldu. Etrafa savrulan yaralılara vatandaşlar, güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri müdahale ederken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İlk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

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