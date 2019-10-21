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Otobüs durağında yankesicilik kamerada

Gaziantep’te otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı.

Gaziantep'te otobüs duraklarında yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs yakalandı. Şahsın yankesicilik yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, yankesicilik olayları Şahinbey ilçesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, 17 Mayıs 2019, 2 Ekim ve 5 Ekim 2019 tarihlerinde durakta otobüs bekleyen vatandaşlara arkadan gizlice yanaşan şahıs, vatandaşların çantasının içindeki eşyaları çalarak ortadan kayboldu. Yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şahsın yankesicilik anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Yakalanan şahsın 9 ayrı suç kaydının olduğu da anlaşıldı.


Şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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