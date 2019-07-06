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Otobüsün freni boşaldı faciadan dönüldü

Gaziantep’te, freni boşalan halk otobüsü, okul yanındaki kaldırıma çıktı.

Gaziantep'te, freni boşalan halk otobüsü, okul yanındaki kaldırıma çıktı. Kazada okulların tatil olması, hafta sonu olması ve otobüste fazla yolcu bulunmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.


Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'nde bulunan Seyrantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir özel halk otobüsü freni boşalması sonucunda, okul yanındaki kaldırıma çıkarak güçlükle durdu. Kaldırımdaki ağaçları devirerek durabilen otobüs, okulların tatil olması, hafta sonu olması ve otobüste fazla yolcu olmaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü.


Kazada özel halk otobüsü hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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