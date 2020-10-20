Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 1 yaralı

Gaziantep'te bariyerlere ok gibi saplanan aracın sürücü, hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu.

Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BTA 930 plakalı Hyundai marka otomobil Nizip istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Bariyerlere saplanan aracın sürücüsü kazadan yaralı kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini alırken yaralı sürücü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.