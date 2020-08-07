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Otomobil çalıp gasp yapan şüpheliler tutuklandı

Gaziantep’te önce bir otomobil çalan, sonra da çaldıkları araçla iki ayrı gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te önce bir otomobil çalan, sonra da çaldıkları araçla iki ayrı gasp olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahıs tutuklandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen oto hırsızlığı ve oto ile gasp olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, önce bir otomobil çalan ve sonra da çaldıkları araçla 2 ayrı gasp olayına karışan İ.H.T., M.K. ve İ.A.Y. isimli 3 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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