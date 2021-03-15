Otomobil çekiciye çarptı: 2 yaralı

Gaziantep'te kırmızı ışıkta duran çekçiye arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İslahiye-Hassa D-825 karayolu üzerinde meydana geldi. M.B. (28) idaresindeki 31 AIR 99 plakalı Dacia marka otomobil kırmızı ışıkta bekleyen T.G. idaresindeki 27 YJ 782 plakalı Mercedes marka çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü M.B. (40) ve E.G.'yi (32) itfaiye ekipleri çıkarttı. Ağır yaralanan sürücü ve arkadaşı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.