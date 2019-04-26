Otomobil hırsızları yakalandı

Gaziantep'te iki otomobil bir motosiklet çaldığı belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri başka bir olay için polis merkezinde bulunduğu esnada fark edildi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'te 25 Nisan 2019 tarihinde bir adresten 27 BA 149 plakalı aracı çaldığı belirlenen 18 yaşındaki K.B ve 19 yaşındaki F.Y isimli şahıslar yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şahıslardan K.B bir başka olay için polis merkezinde bulunduğu sırada fark edildi. Yakalanan şahıslardan K.B alınan ifadesinde çaldığı 27 ACH 351 plakalı araç ile 27 BA 149 plakalı araçların yerini polis ekiplerine göstermiş ve araçlar bulunmuştur. Aynı şahıs daha önceden de 27 BV 298 plakalı motosikleti de çaldığını ve iki gün sonra çaldığı motosikleti tekrar adresine bıraktığını beyan etti.

Öte yandan şahıslara yardım ettiği belirlenen M.M.E isimli şahıs da gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan ikisi emniyetteki sorgularının ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirip adli makamlara sevk edildi.