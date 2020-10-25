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Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada traktör ikiye bölündü. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı.



Kaza, İslahiye ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi İslahiye-Hassa karayolunda meydana geldi. Gülşah D. (35) yönetimindeki Skoda marka 31 SD 664 plakalı otomobil ile Ali Ö. (21) yönetimindeki New Holland marka ve 27 AET 757 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada yaralanan sürücüler Gülşah D. ve Ali Ö. olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Gülşah D., durumunun ağır olması nedeniyle dolayı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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