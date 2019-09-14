Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile trafikten men edilen ve plakası bulunmayan bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, İslahiye İlçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi Hükümet Konağı Caddesi‘nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre M.K. idaresindeki plakasız ve trafikten men motosiklet ile sürücüsün ismi öğrenilemeyen 27 SB 250 plakalı otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır olan M.K.'yı (20) önce İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralı daha sonra Gaziantep Ersin Arslan Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.