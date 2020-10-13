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Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarparak kaçtığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hatay Bulvarı'nde sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine seyir eden ve plakası alınamayan Tofaş marka otomobil, aynı istikamette seyir eden Hakan K. yönetimindeki 55 ABZ 089 plakalı Susuziki motosiklete arkadan çarptı. Aşırı hız nedeniyle meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan Mehmet K. yaralandı. Kazanın ardından otomobil olay yerinden kaçarken, yaralılar İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Polis kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobili ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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