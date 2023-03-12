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Otomobil park halindeki tırın altına girdi: 1 ölü

Gaziantep’in Nizip ilçesindeki yoldan çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki yoldan çıkan otomobil park halindeki tırın altına girdi. Feci kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Nizip'ten Gaziantep istikametine seyir eden Hakan Ünal (38) idaresindeki 27 AIJ 844 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada tırın altına giren otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kurtarma ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Hakan Ünal hayatını kaybetti. Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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