Otomobil sürücüsü motosiklete çarpıp kaçtı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aniden şerit değiştirerek motosiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Nurdağı-İslahiye yolu şehir merkezi yol ayrımında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen otomobil sürücüsü aynı yönde seyir eden N.M.'nin (47) kullandığı 27 SH 894 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü N.M. ile annesi E.M. motosikletten savrularak yaralandı. Görgü tanıklarının anlattığına göre çarpan aracın siyah renkli Fiat Doblo marka araç olduğu belirtildi. Olay yerine çağrılan ambulans ile İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler motosiklete çarparak kaçan aracın bulunması için inceleme başlattı.