Otomobil takla att?: 5 Yaral?

Gaziantep’in ?slahiye il?esinde otomobilin takla atarak tarlaya u?mas? sonucu 5 ki?i yaraland?.
Gaziantep'in ?slahiye il?esinde otomobilin takla atarak tarlaya u?mas? sonucu 5 ki?i yaraland?.
Gaziantep'in ?slahiye il?esinde otomobilin takla atarak tarlaya u?mas? sonucu 5 ki?i yaraland?.
Al?nan bilgiye g?re Ak?nyolu Mahallesi ?ahmaran Kav?a??nda'nda N.E. ?nin kulland??? 27 UR 545 plakal? otomobil kontrol? kaybedip taklalar atarak tarlaya u?tu.
Kazda otomobilde bulunan s?r?c? N.E., M.E., H.E., S.E. ve ?.?. hafif ?ekilde yaraland?.
Yaral?lar, 112 Sa?l?k ekipleri taraf?ndan ?slahiye Devlet Hastanesi'ne kald?r?ld?. Yaral?lar?n hayati tehlikelerinin olmad??? ??renildi.